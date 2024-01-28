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Группировка «Запад» отразила пять атак и контратак ВСУ на купянском направлении

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Военнослужащие группировки войск «Запад» отразили за сутки на купянском направлении в сумме пять атак и контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Синьковки в Харьковской области и Тернов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 января сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Мотострелковые подразделения группировки во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки и три контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны в районах Синьковки и Тернов. Все атаки и контратаки отражены. Противник был вынужден отойти в южном и западном направлениях», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Зыбинский добавил, что были нанесены три удара расчетами тяжелых огнеметных систем по взводным опорным пунктам ВСУ в районе Табаевки в Харьковской области. Всего за сутки противник потерял на купянском направлении до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

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Ранее, 27 января, в Минобороны сообщили, что ВС РФ за сутки отразили 13 атак ВСУ на четырех направлениях: на купянском было отражено пять атак, на краснолиманском — две атаки, на донецком — две атаки и на южнодонецком — четыре атаки противника. Кроме того, российские войска поразили в Черкасской области Украины зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ.

До этого, 25 января, Минобороны сообщало, что на купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики (ЛНР) и Синьковка Харьковской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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