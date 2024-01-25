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ВС РФ отразили девять атак ВСУ на ряде направлений в зоне СВО за сутки

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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В течение суток отражены девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ряде направлений в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в четверг, 25 января, сообщает Министерство обороны России.

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики (ЛНР) и Синьковка Харьковской области», — отмечается в материале российского оборонного ведомства.

В то же время на краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили две атаки в Ямполовке Донецкой Народной Республики (ДНР) и Червоной Диброве ЛНР. В районе Клещеевки ДНР Вооруженные силы (ВС) РФ отразили три атаки штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ.

«Кроме того, в районах населенных пунктов Красное и Клещеевка Донецкой Народной Республики ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ», — добавляет Минобороны.

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Ранее, 24 января, Минобороны РФ сообщило об улучшении положения российской армии по переднему краю на донецком направлении. Войска отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ у населенного пункта Шумы ДНР. Также российские силы отразили пять атак ВСУ на купянском направлении, две — на краснолиманском и еще две — на донецком. Кроме того, ведомство впервые сообщило об уничтожении французского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) SAMP-T, используемого ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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