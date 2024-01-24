Реклама
Прямой эфир
Мир
Бельгия заявила об отсутствии плана Б на случай блокировки пакета помощи Украине
Мир
В Британии пожаловались на слишком маленькую армию
Мир
Политолог Мезюхо объяснил удаление украинскими СМИ новостей об Ил-76
Армия
В Минобороны сообщили об улучшении позиций ВС РФ на донецком направлении
Мир
Орбан заявил о поддержке правительством Венгрии вступления Швеции в НАТО
Политика
РФ предостерегла Эквадор от передачи российского вооружения США
Мир
В Госдуме высказались о решении Турции одобрить членство Швеции в НАТО
Армия
Минобороны России впервые сообщило об уничтожении ЗРК SAMP-T
Мир
FT сообщила о подготовке ЕС новых санкций против РФ
Экономика
В Минспорте РФ поддержали увеличение размера целевых отчислений от лотерей
Мир
ВМС Британии сообщили об атаке на корабль со стороны Йемена
Экономика
Минсельхоз сообщил о выходе РФ на первое место в мире по добыче лосося
Политика
В Совфеде заявили о признании Евросоюзом преимущества России на Украине
Мир
Шольц назвал предусмотренную странами ЕС помощь Киеву недостаточной
Экономика
Минсельхоз сообщил о сборе 147 млн т зерна в 2023 году
Сюжет:

В Минобороны сообщили об улучшении позиций ВС РФ на донецком направлении

Минобороны: ВС РФ улучшили позиции по переднему краю на донецком направлении
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские силы улучшили положение по переднему краю на донецком направлении. Об этом 24 января сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, войска России отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Шумы Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинская армия за сутки потеряла до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей на донецком направлении.

«В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, орудие М119 производства США, гаубица «Мста-Б», орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Также российские силы отразили пять атак ВСУ на купянском направлении, две — на краснолиманском и еще две — на донецком.

Кроме того, Минобороны впервые сообщило об уничтожении французского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) SAMP-T, используемого ВСУ в зоне проведения спецоперации. В министерстве также отметили, что за сутки средства противовоздушной обороны сбили восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и две тактические ракеты «Точка-У», а также 51 украинский беспилотник.

В дело с техникой: инженерные войска переориентируют на штурмовые действия
Их оснащают боевыми машинами для разведки и разрушения долговременных укреплений

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов, живой силы и бронетехнику ВСУ на донецком направлении. Боевая задача была выполнена экипажами вертолетов Ка-52М при поддержке сухопутных войск.

До этого, 22 января, оборонное ведомство сообщило, что артиллеристы Южного военного округа ВС РФ с помощью 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» успешно уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении в зоне проведения спецоперации. Как отмечалось, поразить опорный пункт противника российским военным удалось в условиях сильных морозов на линии соприкосновения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024