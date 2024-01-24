В Минобороны сообщили об улучшении позиций ВС РФ на донецком направлении

Российские силы улучшили положение по переднему краю на донецком направлении. Об этом 24 января сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, войска России отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Шумы Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинская армия за сутки потеряла до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей на донецком направлении.

«В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, орудие М119 производства США, гаубица «Мста-Б», орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Также российские силы отразили пять атак ВСУ на купянском направлении, две — на краснолиманском и еще две — на донецком.

Кроме того, Минобороны впервые сообщило об уничтожении французского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) SAMP-T, используемого ВСУ в зоне проведения спецоперации. В министерстве также отметили, что за сутки средства противовоздушной обороны сбили восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и две тактические ракеты «Точка-У», а также 51 украинский беспилотник.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов, живой силы и бронетехнику ВСУ на донецком направлении. Боевая задача была выполнена экипажами вертолетов Ка-52М при поддержке сухопутных войск.

До этого, 22 января, оборонное ведомство сообщило, что артиллеристы Южного военного округа ВС РФ с помощью 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» успешно уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении в зоне проведения спецоперации. Как отмечалось, поразить опорный пункт противника российским военным удалось в условиях сильных морозов на линии соприкосновения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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