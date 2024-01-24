Экипажи вертолетов Ка-52М поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Экипажи авиации Вооруженных сил (ВС) РФ на разведывательно-ударных вертолетах Ка-52М неуправляемыми авиационными ракетами поразили опорные пункты, живую силу и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом 24 января сообщило Минобороны РФ.
«Поступила боевая задача нанести удары по координатам. Отработали неуправляемым ракетным вооружением. Вернулись, всё без происшествий», — рассказал летчик вертолета с позывным Оса.
Отмечается, что боевая задача была выполнена при поддержке сухопутных войск. В результате были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ.
Кроме того, авиация ВС РФ выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов и осуществляет поддержку других подразделений.
Ранее, 21 января, ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила скопление живой силы, а также бронетехнику ВСУ на краснолиманском направлении. Отмечается, что удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.
До этого, 20 января, экипаж ударно-штурмового российского вертолета Ка-52 «Аллигатор» ВКС РФ уничтожил технику и живую силу противника на сватово-кременном направлении. Используя естественный рельеф местности, вертолет на предельно малой высоте подошел на максимально близкое расстояние к позициям ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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