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Ка-52 уничтожил технику и живую силу ВСУ на участке Сватово – Кременная

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипаж ударно-штурмового российского вертолета Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожил технику и живую силу противника на сватово-кременном направлении зоны специальной военной операции (СВО). Соответствующие видеокадры 20 января предоставило Минобороны РФ.

Используя естественный рельеф местности, вертолет на предельно малой высоте подошел на максимально близкое расстояние к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). После применения авиационных средств поражения с кабрирования, летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.

Согласно докладу передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены.

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До этого Минобороны показало кадры работы экипажа Ка-52 на сватово-кременном направлении 18 января. Ударная группа Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8 со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы, а также группы огневой поддержки, выполнила боевой вылет и уничтожила живую силу и технику противника.

Ранее, 13 января, Минобороны сообщило, что ударная группа армейской авиации ВКС России поразила живую силу и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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