Ударная группа ВКС поразила скопление живой силы и бронетехники ВСУ
Минобороны РФ 21 января сообщило, что ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила скопление живой силы, а также бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.
«Выполняли поисковое обеспечение ударных групп армейской авиации. Поставленная задача выполнена. Цели поражены», — рассказал летчик-штурман Ми-8.
Отмечается, что удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. По докладу передового авиационного наводчика (ПАН) все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.
Как указали в военном ведомстве, в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35 и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
Ранее, 20 января, экипаж ударно-штурмового российского вертолета Ка-52 «Аллигатор» ВКС РФ уничтожил технику и живую силу противника на сватово-кременном направлении. Используя естественный рельеф местности, вертолет на предельно малой высоте подошел на максимально близкое расстояние к позициям ВСУ. После применения авиационных средств поражения с кабрирования летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».