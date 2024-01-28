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В США отказ от поддержки Украины назвали доказательством вырождения страны

The Atlantic: отказ от дальнейшей помощи Украине докажет всему миру, что США разрушаются
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Фото: Unsplash
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Постепенное ослабление американской помощи Украине порождает всё больше сомнений на ее возобновление. Проблемы с конгрессом и выделением средств грозят сделать США поистине ненадежным и несерьезным союзником, написала 27 января на страницах журнала The Atlantic обозреватель Энн Эпплбаум.

«Бросив Украину в порыве политической некомпетентности, американцы согласятся на гибель большего числа украинцев и дальнейшее разрушение страны. Мы убедим миллионы европейцев, что нам нельзя доверять. Мы также направим сигнал России и Китаю, доказав их часто высказываемое убеждение в том, что США — вырождающаяся, умирающая держава», — написала она.

По ее мнению, если США откажутся от поддержки Украины, это заставит союзников признать Соединенные Штаты не просто ненадежным и несерьезным союзником, но и глупым. Евросоюз, который коллективно тратит на Украину больше денег, чем американцы, пока не может производить столько же оружия.

У США всё еще есть боеприпасы и вооружение для отправки. Сейчас Вашингтон находится на грани отказа сделать это, но не потому, что Белый дом изменил свое мнение. Надвигающееся прекращение американской помощи Украине не является политическим решением, пишет Эпплбаум, уверенная, что к нынешней ситуации привела серия неверных решений.

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26 января подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что размер финансовой помощи Украине уже не имеет никакого значения, поскольку в украинской армии катастрофическая нехватка людей. Он добавил, что о дефиците живой силы свидетельствуют факты повальной мобилизации в стране.

23 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта. В ходе выступления в Совете Безопасности ООН он также подчеркнул, что так называемая формула мира президента Украины и другие подобные инициативы являются путем в никуда.

16 января американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет «волшебного горшочка», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе. Он признал «реальной проблемой» ситуацию, при которой конгресс не одобрит финансовую поддержку Киеву.

3 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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