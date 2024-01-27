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Посольство США на Багамах предупредило об опасности курорта после 18 убийств

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Фото: Global Look Press/Walter Bibikow
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С начала 2024 года на Багамских островах 18 туристов были убиты местными бандитскими формированиями. Об этом сообщается на сайте посольства США.

«Ответное бандитское насилие было основным мотивом убийств 2024 года», — сказано в заявлении от 24 января.

Убийства происходили даже среди бела дня на улицах как в туристических, так и обычных районах. В американском посольстве порекомендовали соблюдать особую осторожность в восточной части Нассау.

Также туристам порекомендовали не сопротивляться ограблению, а в ночное время сохранять бдительность и вести себя сдержанно.

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Ранее, 28 ноября, в турецком Бодруме на обрывистом склоне нашли мертвыми россиянок — модель Ирину Двизову и ее дочь Даяну Двизову. Их тела были обернуты в простыни и связаны веревкой. На следующий день сообщалось, что в убийстве подозревается гражданин Литвы Андрей Кушлевич, который также находится в базе розыска МВД РФ по уголовной статье.

29 ноября полиция Турции подтвердила, что Кушлевич является подозреваемым в убийстве двух россиянок и уже покинул страну. Возбуждено уголовное дело.

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