В Германии протестируют четырехдневную неделю на фоне кризиса на рынке труда
В Германии из-за кризиса протестируют четырехдневную рабочую неделю, сообщило 27 января агентство Bloomberg.
Тестовый период четырехдневной рабочей недели начнется 1 февраля и продлится полгода. В проекте будут участвовать 45 компаний. После чего выяснят, скажется ли сокращение рабочей недели на производительности, добавила «Газета.Ru».
Цель проекта заключается в том, чтобы оживить экономику из-за кризиса на рынке труда.
Как отмечается, в связи с сокращением количества рабочих дней зарплата сотрудников не изменится. Руководитель одной из участвующих в эксперименте компаний Серен Фрике выразил уверенность в том, что четырехдневка положительно скажется на мотивации и эффективности сотрудников.
В июле глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в России нет необходимости законодательно вводить четырехдневную рабочую неделю. Он указал на то, что закон позволяет работодателям реализовывать гибкий график работы для сотрудников, в том числе трех- и четырехдневные рабочие недели. Также можно комбинировать дистанционную занятость, добавил министр.
До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила обсудить поправки в Трудовой кодекс, согласно которым россияне смогут работать по пятницам до обеда и, таким образом, рабочая неделя сократится до 36 часов. Отмечалось, что 77% россиян поддержали инициативу сделать пятницу сокращенным днем с работой до обеда.