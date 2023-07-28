Минтруд отверг закрепление законом четырехдневной рабочей недели

В России нет необходимости законодательно вводить четырехдневную рабочую неделю, заявил журналистам в пятницу, 28 июля, глава Минтруда Антон Котяков.

«У нас на сегодняшний день нет необходимости четырехдневной рабочей недели, я вас уверяю. Наверное, большинство граждан хотят иметь возможность льготного свободного графика работы, но это предмет дискуссии со своим работодателем», — подчеркнул он.

Министр напомнил, что сейчас закон позволяет работодателям реализовывать гибкий график работы для сотрудников, в том числе — трех- и четырехдневные рабочие недели. Также можно комбинировать дистанционную занятость, отметил он.

«Поэтому я необходимости в изменении трудового законодательства с четким закреплением четырехдневной рабочей недели не вижу», — заключил глава Минтруда.

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что законопроект о сокращенном рабочем дне в пятницу вряд ли будет использоваться на государственном уровне, даже если он будет принят.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что предложила обсудить поправки в Трудовой кодекс, согласно которым россияне смогут работать по пятницам до обеда и, таким образом, рабочая неделя сократится до 36 часов.

Также в этот день сообщалось, что, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 16% работников в России выступили против сокращения рабочей недели до 36 часов.

В свою очередь профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов назвал невозможным переход на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, в стране недостаточно рабочей силы для реализации такого проекта