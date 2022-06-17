Профессор назвал невозможным переход на четырехдневную рабочую неделю в России

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов считает невозможным переход на четырехдневную рабочую неделю. Так он прокомментировал «Известиям» заявление депутата Ярослава Нилова о том, что подобный формат работы уже становится реальностью в РФ.

«Перейти на четырехдневную рабочую неделю нереально. Рабочей силы просто нет для того, чтобы реализовать этот проект. Ее нет в системе здравоохранения, как и в сфере образования. То же самое можно сказать и про сферу производства. Уменьшение на один рабочий день — это дополнительно 20% рабочей силы, для того чтобы поддержать производственные мощи», — пояснил Сафонов.

Ранее в этот день Нилов заявил, что фактором, ускорившим переход к четырехдневной рабочей неделе, стала пандемия коронавируса. Так, в этот период в трудовом кодексе появились гибридные, гибкие формы занятости — удаленная, смешанная, что и стало определенным катализатором процесса перехода на четырехдневную рабочую неделю, считает депутат.

При этом парламентарий убежден, что переход к такой форме организации труда должен произойти «эволюционным путем», а не с помощью внесения поправок в Трудовой кодекс. В то же время депутат отметил, что уже сейчас есть сотрудники, которые для себя организовали четырехдневную и даже трехдневную рабочую неделю.