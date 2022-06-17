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В ГД назвали COVID-19 бустером перехода к четырехдневной рабочей неделе

Депутат Нилов назвал пандемию фактором, ускорившим переход к четырехдневной рабочей неделе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Четырехдневная рабочая неделя уже становится реальностью. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью Sputnik.

По его словам, новые формы занятости, узаконенные в период пандемии коронавирусной инфекции, стали основным фактором, способным ускорить массовый переход на четырехдневную рабочую неделю.

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«Пандемия коронавируса подтолкнула к тому, чтобы в Трудовом кодексе появились гибридные, гибкие формы занятости — удаленная, смешанная. И именно это стало определенным катализатором процесса перехода на четырехдневную рабочую неделю», — подчеркнул Нилов.

При этом парламентарий считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю должен произойти «эволюционным путем», а не с помощью внесения поправок в Трудовой кодекс. Более того, по его мнению, переход возможен не во всех сферах. К таковым он причислил правоохранительные органы, систему здравоохранения, спасательные службы и предприятия, которые работают в непрерывном цикле.

В то же время, депутат отметил, что уже сейчас есть сотрудники, которые для себя организовали четырехдневную и даже трехдневную рабочую неделю.

По его мнению, техника, искусственный интеллект, новые методы управления заменят существующие реалии, и люди будут меньше работать, тратить больше времени на себя. При этом не будет страдать производительность труда, а зарплата граждан вырастет.

3 мая Нилов уже заявлял, что переход к четырехдневной рабочей неделе является вопросом недалекого будущего. Он подчеркивал, что нормальный баланс между работой и свободным временем возможен в условиях технического совершенствования.

30 марта замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил, что введение сокращенной рабочей недели может быть одной из мер, которая будет способствовать сохранению рабочих мест на рынке труда. По его словам, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить ставку без потери заработной платы между несколькими работниками.

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