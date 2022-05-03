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Депутат ГД заявил о переходе к четырехдневной рабочей неделе в скором будущем

Депутат Нилов заявил, что переход к четырехдневной рабочей неделе произойдет в недалеком будущем
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Переход к четырехдневной рабочей неделе является вопросом недалекого будущего. Об этом во вторник, 3 мая, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Считаю, переход от пяти к четырем рабочим дням — вопрос недалекого будущего. Хотя отдельные предприятия уже работают в таком формате — в рамках дистанционной или неполной занятости. Тем более, в разгар пандемии это было одно из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятия», — заявил он «РИА Новости».

По его словам, главным условием перехода является поэтапная эволюция, а не законодательно-насильственное внедрение. Также необходимо учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, так как там сокращенная рабочая неделя изначально невозможна, отметил депутат.

«Мое мнение — рынок сам придет к оптимизации там, где это возможно, искусственные ограничения или, наоборот, навязывания только навредят», — заявил политик.

Нилов подчеркнул, что нормальный баланс между работой и свободным временем возможен в условиях технического совершенствования.Так, по мере внедрения искусственного интеллекта часть привычных трудовых затрат будет постепенно перекладываться на технику и технологии. Он подчеркнул, что человек превращается из рабочего в оператора машин, в связи с этим назрела очередная реформа условий труда.

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