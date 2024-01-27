Факелы Ростральных колонн зажгли в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге на стрелке Васильевского острова утром 27 января зажгли факелы на Ростральных колоннах в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Кадры с места события публикуют «Известия».

Факелы будут гореть до полудня, а также вечером с 19:00 до 22:00 мск.

В 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге состоится более 200 мероприятий, в том числе реконструкторских и интерактивных, а также будут организованы полевые кухни и военное фотоателье.

Кроме того, при входе на Дворцовую площадь организована выставка военной техники времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Также на площади состоится молодежная патриотическая акция «Ленинград мой ― милый брат мой». Вместе с тем в парадном дворе Государственной академической капеллы пройдет концерт фронтовой агитбригады «Музыка победы».

Ранее в этот день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что годовщина снятия блокады Ленинграда является священной и знаковой датой в истории России. Сейчас задача каждого россиянина заключается в том, чтобы чтить ветеранов и передавать из поколения в поколение правду о событиях тех лет, подчеркнула Матвиенко.

Накануне, 26 января, Беглов поздравил жителей с 80-й годовщиной ленинградской победы и поблагодарил ветеранов «за непокоренный и сохраненный город». Он заявил, что блокада не просто изменила представление о силе духа и возможностях человека — «она дала пример невообразимой стойкости».

25 января президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам и гостям международного слета потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград» заявил, что память о подвиге освобождения Ленинграда от блокады священна. По словам президента, эта встреча служит сбережению исторической правды, воспитанию молодежи на примере «героических страниц ратной летописи Отечества».

Осада Ленинграда длилась 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги. 27 января 1944 года блокада была снята.