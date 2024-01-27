Матвиенко отметила значимость годовщины снятия блокады Ленинграда для всех россиян

Годовщина снятия блокады Ленинграда является священной и знаковой датой в истории России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме на имя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, опубликованной 27 января на сайте верхней палаты парламента.

Она обратила внимание на то, что сложно представить события, которые пришлось пережить людям в те годы. Однако, несмотря ни на что, население осажденного города жило и работало вместе со всей страной, внося свой вклад в победу. Самое важное, как отметила Матвиенко, — ленинградцы продолжали верить, что город будет обязательно освобожден.

«Со дня снятия блокады прошло немало лет, но и сегодня упоминание о ней отдается болью в душе, ведь такую величайшую трагедию просто невозможно забыть, нельзя предать забвению героизм людей. Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей, перед нашими дорогими блокадниками и ветеранами, которых, к сожалению, становится всё меньше и которым необходимы тепло и забота», — указала Матвиенко.

По ее словам, сейчас задача каждого россиянина заключается в том, чтобы чтить ветеранов и передавать из поколения в поколение правду о событиях тех лет.

Ленинград был полностью освобожден от немецких войск 27 января 1944 года. В этом году отмечается 80-я годовщина снятия блокады.

Накануне, 26 января, Беглов поздравил жителей с 80-й годовщиной ленинградской победы и поблагодарил ветеранов «за непокоренный и сохраненный город». Он заявил, что блокада не просто изменила представление о силе духа и возможностях человека — «она дала пример невообразимой стойкости».

В тот же день президент России Владимир Путин во время церемонии запуска строительства атомного ледокола «Ленинград» заявил, что поколение победителей нацизма, жители блокадного Ленинграда всегда будут для россиян великим нравственным примером в борьбе за суверенитет.