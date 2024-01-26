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Путин назвал жителей блокадного Ленинграда примером борьбы за суверенитет

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Фото: РИА Новости/Борис Кудояров
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Поколение победителей нацизма, жители блокадного Ленинграда всегда будут для россиян великим нравственным примером в борьбе за суверенитет. Об этом в пятницу, 26 января, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии запуска строительства атомного ледокола «Ленинград».

«Жизнь, единство, сплоченность поколения победителей всегда будут для нас великим нравственным примером и в борьбе за суверенитет, за свободу, за нашу Родину», — сказал Путин.

По его словам, их героизм также навсегда останется хорошим примером и в труде, и в бою.

Российский лидер указал также на то, что начало строительства ледокола «Ленинград» — большое, знаменательное событие для страны, особенно накануне 80-летия со дня полного снятия блокады с Ленинграда.

«Завтра мы отмечаем священную, особую дату в истории Северной столицы, да и всей страны — 80-летие полного освобождения Ленинграда от вражеской нацистской блокады. Новый могучий ледокол станет еще одной данью памяти бессмертному подвигу ленинградцев», — заявил глава государства.

«Ленинградцы отстояли свой город до конца, испытав все муки блокады»
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Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола прошла на верфи Балтийского завода. Ледокол получил название в память о подвиге города-героя, о его защитниках и жителях.

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв холокоста. В этот день в 1945-м советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим (немецкое название — Аушвиц), находившийся на польской территории. За время его работы здесь было убито более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.

Ранее, 25 января, Путин в своем приветствии участникам и гостям международного слета потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград» также заявил о священности памяти о подвиге освобождения Ленинграда от блокады. Он указал, что это мероприятие служит сбережению исторической правды, воспитанию молодежи на примере «героических страниц ратной летописи Отечества», которая создается из историй семей и «сохранит великие биографии поколения победителей».

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