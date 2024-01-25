Путин назвал память о подвиге освобождения Ленинграда от блокады священной

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 января, в своем приветствии участникам и гостям международного слета потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград» заявил, что память о подвиге освобождения Ленинграда от блокады священна.

«Ни один город не проходил через такие жестокие, мучительные испытания. Но ленинградцы продолжили сражаться и выстояли. Память об этом подвиге священна», — передает его слова пресс-служба Кремля.

По словам президента, эта встреча служит сбережению исторической правды, воспитанию молодежи на примере «героических страниц ратной летописи Отечества», которая создается из историй семей и «сохранит великие биографии поколения победителей»

С 25 по 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге проходит международный слет потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград».

Ранее, 23 января, прошел торжественный прием в Мариинском дворце Санкт-Петербурга, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На мероприятие были приглашены ветераны, защитники и жители блокадного Ленинграда. Также в нем приняли участие госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина, депутаты заксобрания Северной столицы и его спикер Александр Бельский.

До этого, 18 января, в Петербурге состоялась торжественная траурная церемония возложения цветов к монументу героическим защитникам Ленинграда, посвященная 81-й годовщине прорыва блокады города.

Осада Ленинграда длилась 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги.