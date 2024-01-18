Посвященная годовщине прорыва блокады Ленинграда церемония прошла в Петербурге

Торжественно-траурная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, посвященная 81-й годовщине прорыва блокады города, прошла в четверг, 18 января, в Санкт-Петербурге. «Известия» публикуют кадры этого события.

Во время нее также были зажжены Ростральные колонны.

«Всю блокаду просто посчастливилось выжить, потому что очень сложно было. Мы никуда не эвакуировались», — рассказал житель блокадного Ленинграда Герман Смирнов.

Мужчина объяснил, что бомбежки и артобстрелы были постоянно. Другая свидетельница события Валентина Невская поделилась, что самое тяжелое время за период блокады было в 1941-1942 годах, а «прорыв» был радостью для людей.

В этот же день жительница блокадного Ленинграда Ирина Зимнева рассказала о роли сказок в осажденном городе. Женщина объяснила, что воспитательница читала книги, но чаще их слушали по радио. Это давало веру в то, что все будет хорошо, будет победа, добавила она.

Осада Ленинграда длилась 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была «Дорога жизни», проложенная по льду Ладоги.