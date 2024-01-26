Губернатор Петербурга поздравил жителей с годовщиной полного снятия блокады

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с 80-й годовщиной ленинградской победы и поблагодарил ветеранов «за непокоренный и сохраненный город».

«Вечная память павшим в битве за Ленинград. Низкий поклон ныне живущим защитникам и жителям блокадного города», — заявил губернатор.

Он напомнил, что 80 лет назад войска Ленинградского и Волховского фронтов отбросили врага почти на 100 километров. «Но важен был не только военный успех. Операция «Январский гром» похоронила планы нацистов стереть наш город с лица земли, уничтожить его жителей и богатейшее культурное наследие. Все, что мы с вами любим и чем сегодня гордимся. Ленинград выстоял. Его не сломили бомбежки и артобстрелы, голод и морозы», — сказал Беглов.

По его оценкам, блокада не просто изменила представление о силе духа и возможностях человека — «она дала пример невообразимой стойкости». «В огненном кольце люди ежедневно совершали подвиги, из которых сложился великий подвиг непокоренного Ленинграда», — добавил губернатор.

Он также сообщил, что, по поручению президента, город собрал множество свидетельств из жизни обычных ленинградцев, врачей, учителей, инженеров, рабочих. «Их рассказы вошли в новые книги юбилейной выставки, спектакли и фильмы, театрализованные представления. Открыли заново очень много личных дневников и воспоминаний. Продолжили блокадную книгу Даниила Гранина. Теперь эти рассказы простых людей останутся с нами навсегда. На них мы будем воспитывать наших потомков», — заключил Беглов.