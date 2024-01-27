На Дворцовую площадь Петербурга выставили военную технику времен ВОВ

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга организовали выставку военной техники времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом 27 января сообщает корреспондент «Известий» Диана Чуприна.

«На Дворцовую привезли военную технику времен ВОВ. Город готов встретить 80-летие со дня освобождения», ― рассказала журналистка.

27 января Северная столица отмечает 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда: в этот день в городе состоится более 200 мероприятий, в том числе реконструкторские и интерактивные площадки, а также полевые кухни и военное фотоателье.

Кроме того, при входе на Дворцовую площадь в день годовщины состоится молодежная патриотическая акция «Ленинград мой ― милый брат мой». Вместе с тем в парадном дворе Государственной академической капеллы пройдет концерт фронтовой агитбригады «Музыка победы».

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с 80-й годовщиной ленинградской победы и поблагодарил ветеранов «за непокоренный и сохраненный город».

Тогда же президент РФ Владимир Путин во время церемонии запуска строительства атомного ледокола «Ленинград» заявил, что поколение победителей нацизма, жители блокадного Ленинграда всегда будут для россиян великим нравственным примером в борьбе за суверенитет.