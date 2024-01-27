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Мурашко заявил о готовности российской медицины к гипотетической «болезни X»

Мурашко: «болезнь Х» — гипотетическая угроза, но медицина готова к ней
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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«Болезнь Х» следует расценивать скорее как гипотетическую угрозу, однако в случае, если в России случится вспышка заболеваемости, отечественная медицина сможет справиться с нею. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью «РИА Новости» в субботу, 27 января.

«Система здравоохранения научилась быстро адаптироваться. Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть», — сообщил он.

По словам министра, российская медицина развивается, исходя из принципа необходимой готовности к любой возможной угрозе. Поэтому в случае вспышки «болезни Х» у врачей уже есть всё необходимое.

Угроза Х: на Всемирном форуме в Давосе обсудят несуществующую болезнь
Потенциальная пандемия может быть запущена искусственно из-за коммерческих или политических интересов

Ранее, 17 января, доктор эпидемиологии, профессор Университета Отаго (Новая Зеландия) Майкл Бейкер заявил «Известиям», что смысл обсуждения несуществующей «болезни X» на экспертном уровне в рамках Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в Давосе заключается в подготовке человечества к возможным будущим пандемиям.

Перед этим в Давосе во время одной из сессий обсудили «болезнь Х», которая, возможно, в 20 раз сможет превзойти по смертности пандемию коронавируса.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, в тот же день отметили, что заявления о существовании «болезни Х» могут иметь не научные, а экономические мотивы. На данный момент патоген, который называют «болезнью Х», изучен недостаточно.

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