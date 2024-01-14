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Роспотребнадзор указал на возможные экономические мотивы заявления о «болезни Х»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Заявления о «болезни Х», обсуждение которой внесено в повестку Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в Давосе, могут иметь не научные, а экономические мотивы. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Включение «болезни X» в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупную фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим кампаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии», — отметили в службе.

В Роспотребнадзоре также добавили, что на данный момент патоген, который называют «болезнью Х», изучен недостаточно. Кроме того, в пресс-службе обратили внимание, что по завершении пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намеревается продвинуть идею о необходимости реформы глобальной архитектуры здравоохранения, говоря о будущих угрозах и неготовности мира к ним и призывая увеличить финансирование организации.

«Россия в свою очередь обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе «болезни Х» и своевременного и адекватного реагирования на них», — подытожили в Роспотребнадзоре.

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Ранее на сайте ВЭФ появилась информация о том, что на форуме в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января 2024 года, обсудят «болезнь Х», которая, возможно, в 20 раз сможет превзойти по смертности пандемию коронавируса. Панель пройдет 17 января в 13:30–14:15 мск. В ней примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.

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