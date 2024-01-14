«Болезнь Х» станет одной из тем обсуждения на ВЭФ в Давосе

На Всемирном экономическом форуме – 2024 (ВЭФ) в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января 2024 года, обсудят «болезнь Х», которая, возможно, в 20 раз сможет превзойти по смертности пандемию коронавируса. Об этом говорится на сайте организации.

«Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что неизвестная «болезнь Х» может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?» — говорится в анонсе встречи.

Панель пройдет 17 января в 13:30–14:15 мск. В ней примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.

Ранее, 29 декабря, ВОЗ сообщила, что в Аргентине зафиксировали первый случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (ЗЛЭ) с 1996 года. ЗЛЭ — редкое вирусное заболевание, передающееся комарами, которое поражает лошадей и людей. По мнению ВОЗ, вирус потенциально может распространиться в другие районы посредством миграции инфицированных птиц или перемещения зараженных людей и животных.