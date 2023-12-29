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В Аргентине впервые с 1996 года зафиксировали случай заражения человека ЗЛЭ

ВОЗ: в Аргентине зафиксировали случай заражения человека лошадиным энцефалитом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Аргентине зафиксировали случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (ЗЛЭ). Это первый случай заболевания с 1996 года. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«20 декабря Национальный координатор Международных медико-санитарных правил (НКП ММСП) Аргентины уведомил ВОЗ о случае заражения человека ЗЛЭ. Это первый подтвержденный случай заболевания человека, зарегистрированный за более чем два десятилетия», — говорится в заявлении организации.

Последние зарегистрированные случаи заболевания человека в Аргентине произошли в 1982–1983 и 1996 годах.

ЗЛЭ — редкое вирусное заболевание, передающееся комарами, которое поражает лошадей и людей. По мнению ВОЗ, вирус потенциально может распространиться в другие районы посредством миграции инфицированных птиц или перемещения зараженных людей и животных.

В организации отметили, что наибольшую опасность заразиться имеют люди, работающие на улице или участвующие в уличных мероприятиях. У заболевшего 19 ноября проявились такие симптомы как головная боль, миалгия, головокружение, дезориентация и внезапная лихорадка, 24 ноября он был госпитализирован.

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Ранее, 7 декабря, ВОЗ сообщила о более 610 тыс. случаев заболевания холерой в 2023 году. Всего с начала текущего года о случаях холеры сообщили 29 стран. Отмечается, что ВОЗ продолжает оценивать риск распространения холеры как «очень высокий».

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