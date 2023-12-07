ВОЗ сообщила о более 610 тыс. случаев заболевания холерой в 2023 году

Более 610 тыс. случаев заболевания холерой зафиксированы в мире с 1 января по 15 ноября 2023 года, риск дальнейшего распространения болезни очень высокий. Об этом 7 декабря сообщается в информационном бюллетене, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«По предварительным данным государств-членов [ВОЗ] за 2023 год, число случаев заболевания [холерой], зарегистрированных по состоянию на 15 ноября, превысило показатель 2022 года: более 610 тыс. случаев и 3,5 тыс. смертей», — говорится в сообщении.

Всего с начала текущего года о случаях холеры сообщили 29 стран.

Отмечается, что ВОЗ продолжает оценивать риск распространения холеры как «очень высокий», учитывая рост количества вспышек болезни, их географическое расширение, нехватку вакцин и других ресурсов. При этом одним из наиболее пострадавших регионов организация называет Африку: с начала года о заболевших холерой там сообщили 16 стран.

ВОЗ продолжает работать с партнерами на глобальном, региональном и государственном уровнях, чтобы оказать поддержку государствам-членам в реагировании на вспышку, подчеркивается в бюллетене.

В августе заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России распространение холеры невозможно. По словам Онищенко, заразиться холерой можно только через пищу или воду, однако питьевая вода в России — гарантированного качества.