Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Британии назвал американский пакет помощи Украине стимулом для Европы
Мир
Замглавы МИД РФ обсудил с дипломатами ОАЭ урегулирование конфликта в Газе
Спорт
Теннисист Надаль заявил о возможном завершении карьеры в 2024 году
Мир
Президент Бразилии призвал не допустить войны в Латинской Америке
Мир
ВОЗ сообщила о более 610 тыс. случаев заболевания холерой в 2023 году
Мир
Посольство РФ назвало востребованным решение Дании о запрете на сожжение Корана
Армия
Минпромторг и Народный фронт передадут на передовую 1500 автомобилей УАЗ
Экономика
Цена нефти Brent упала ниже $74 впервые с 29 июня
Мир
Азербайджан освободит 32 армянских военнослужащих
Мир
Более 750 сотрудников The Washington Post объявили забастовку
Мир
На Украине нашли способ частичного обхода блокады на границе
Общество
Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы
Мир
Наследный принц Омана призвал прекратить засилье Запада в мировом порядке
Мир
Генпрокуратура РФ запросила экстрадицию экс-бойца СС Гунько у Канады
Экономика
Набиуллина назвала избыток льготного кредитования путем в тупик

ВОЗ сообщила о более 610 тыс. случаев заболевания холерой в 2023 году

ВОЗ: свыше 610 тыс. случаев холеры зафиксированы за 2023 год
0
Фото: TASS/YAHYA NEMAH
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 610 тыс. случаев заболевания холерой зафиксированы в мире с 1 января по 15 ноября 2023 года, риск дальнейшего распространения болезни очень высокий. Об этом 7 декабря сообщается в информационном бюллетене, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«По предварительным данным государств-членов [ВОЗ] за 2023 год, число случаев заболевания [холерой], зарегистрированных по состоянию на 15 ноября, превысило показатель 2022 года: более 610 тыс. случаев и 3,5 тыс. смертей», — говорится в сообщении.

Всего с начала текущего года о случаях холеры сообщили 29 стран.

Отмечается, что ВОЗ продолжает оценивать риск распространения холеры как «очень высокий», учитывая рост количества вспышек болезни, их географическое расширение, нехватку вакцин и других ресурсов. При этом одним из наиболее пострадавших регионов организация называет Африку: с начала года о заболевших холерой там сообщили 16 стран.

ВОЗ продолжает работать с партнерами на глобальном, региональном и государственном уровнях, чтобы оказать поддержку государствам-членам в реагировании на вспышку, подчеркивается в бюллетене.

Чистая случайность: как россиянам защититься от холеры
Роспотребнадзор рекомендовал усилить профилактику опасной болезни

В августе заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России распространение холеры невозможно. По словам Онищенко, заразиться холерой можно только через пищу или воду, однако питьевая вода в России — гарантированного качества.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023