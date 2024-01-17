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Эпидемиолог назвал причины обсуждения «болезни X» на форуме в Давосе

Эпидемиолог Бейкер: «болезнь X» обсуждают для подготовки к будущим пандемиям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Смысл обсуждения несуществующей «болезни X» на экспертном уровне в рамках Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в Давосе заключается в подготовке человечества к возможным будущим пандемиям. Об этом 17 января заявил «Известиям» доктор эпидемиологии, профессор Университета Отаго (Новая Зеландия) Майкл Бейкер.

«Идея «болезни Х» заключается в том, что мы должны подготовиться к пандемиям, о которых мы не знаем. И это очень неудобно, потому что мы знакомы с пандемиями гриппа. Они происходят примерно три раза в столетие, вероятно на протяжении нескольких сотен лет, так что это известное количество. В прошлом они были очень серьезными, особенно в 1918 году», — сказал эксперт.

Эпидемиолог отметил, что при подготовке к пандемиям всегда ориентировались именно на опыт противодействия штамму гриппа 1918 года, тогда как в последние годы наблюдается ряд неожиданных пандемий. В этой связи Бейкер напомнил про внезапное появление и быстрое распространение коронавируса, который показал необходимость заранее готовиться к неизвестным заболеваниям.

Таким образом, обсуждение «болезни X» указывает лишь на попытку вовремя продумать меры реагирования на гипотетическую новую пандемию, считает эксперт. По его оценке, она может быть связана с распространением некоего нового вируса или же иметь бактериальную природу.

Ведение подобной дискуссии Бейкер назвал позитивным знаком, поскольку она отражает международное сотрудничество в деле подготовки к общим угрозам.

Угроза Х: на Всемирном форуме в Давосе обсудят несуществующую болезнь
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Ранее на сайте ВЭФ появилась информация о том, что на форуме в Давосе обсудят «болезнь Х», которая, возможно, в 20 раз сможет превзойти по смертности пандемию коронавируса. Обсуждение запланировано на 17 января. В нем примут участие глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.

В Роспотребнадзоре в свою очередь отметили, что заявления о существовании «болезни Х» могут иметь не научные, а экономические мотивы. На данный момент патоген, который называют «болезнью Х», изучен недостаточно.

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