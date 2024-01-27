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В США рассказали о переломном моменте для Украины

RS: Украина приблизилась к переломному моменту из-за иссякающей помощи Запада
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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
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Истощающиеся запасы оружия и финансовой помощи из западных стран в результате приведут Украину к точке невозврата. Об этом 26 января пишет колумнист американского издания Responsible Statecraft Коннор Эколс.

«Украина приближается к переломному моменту», ― гласит заголовок статьи, в которой говорится о возможной победе России в украинском конфликте в течение ближайших нескольких месяцев, если не недель.

«Неспособность предоставить новую экономическую помощь нанесет серьезный ущерб правительству Украины, которое в настоящее время полагается на американские и европейские деньги», ― заявил эксперт.

Так, например, проблемы с финансированием Киева из США дополняет Евросоюз (ЕС), который до сих пор рассматривает новый пакет помощи на сумму $54 млрд из-за противостояния внутри объединения в лице премьер-министра Венгрии Виктора Орбана: он на протяжении всего украинского конфликта крайне негативно относится к поддержке Украины.

«Ситуация усугубляется тем, что Европейский союз, который был гораздо более щедр на бюджетную поддержку, чем на военную помощь, сталкивается с собственной внутренней борьбой за будущее финансирование», ― пишет Эколс.

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Ранее, 16 января, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет «волшебного горшочка», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе. Он признал «реальной проблемой» ситуацию, при которой конгресс не одобрит финансовую поддержку Киеву.

В этот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США в настоящий момент не готовят новых пакетов военной помощи Украине по причине продолжающегося отсутствия бюджетных средств для этого.

Также 16 января помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, что Белый дом попытается добиться выделения американским конгрессом помощи Украине в ближайшие недели.

До этого, 11 января, Кирби объявил о приостановке поставок на Украину американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств.

Кроме того, 3 января он отметил, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву пока что будет последним. В указанный пакет помощи на сумму до $250 млн вошли тогда вооружение и техника.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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