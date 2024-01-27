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Моргенштерну запретили въезд в ОАЭ

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иноагентом) закрыли въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом 26 января сообщает артист в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Как отметил музыкант, в ОАЭ, где он проживал после отъезда из России, у него не было резидентства, а в страну он въезжал как турист.

По словам адвоката рэпера Сергея Жорина, причиной запрета стал анонимный донос во власти ОАЭ, вызванный, вероятно, словами Моргенштерна, произнесенными в беседе с Ксенией Собчак.

«Власти ОАЭ закрыли музыканту въезд в Дубай еще до нового года, а точнее, после его интервью журналистке Ксении Собчак, которое было опубликовано в российских СМИ в ноябре 2023 года. Поводом для такой радикальной меры стал донос неизвестного в кавычках доброжелателя в правоохранительные органы Дубая», ― цитирует Жорина ТАСС.

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В октябре прошлого года в отношении Моргенштерна возбудили административное дело по ст. 19.34, ч. 2 Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Вероятно, музыкант не отчитался перед Минюстом о доходах и расходах, эта обязанность возложена на всех, кому присвоен статус иноагента.

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