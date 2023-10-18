Моргенштерн стал фигурантом административного дела

В отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) возбудили административное дело, следует 18 октября из данных официального портала судов общей юрисдикции Москвы.

Дело будет рассматриваться по ст. 19.34, ч. 2 Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

Предполагается, что музыкант не отчитался перед Минюстом о доходах и расходах, эта обязанность возложена на всех, кому присвоен статус иноагента.

Если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, то влекут за собой штраф на граждан от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В июне Савеловский суд столицы назначил рэперу штраф в размере 40 тыс. рублей по статье о нарушении деятельности иностранного агента. Моргенштерн не ставил соответствующую маркировку к постам в своих соцсетях.

В июле музыкант обжаловал этот административный штраф.