Путин призвал формировать российскую элиту из защитников своей страны
Элита страны должна формироваться из тех людей, которые защищают свою Родину. Об этом 26 января заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы вообще, в принципе, этих ребят должны поддержать. <…> Я сегодня встречался со студентами, которые прерывали обучение. Многие из них пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают», — сказал глава государства.
Также президент подчеркнул, что при выделении льгот для участников спецоперации должна работать не финансовая логика, а логика поддержки людей, которые рискуют своей жизнью в интересах своей страны.
Путин добавил, что обсуждал это с вице-премьером Татьяной Голикова, и она, по словам президента, разделяет это мнение.
Ранее в этот день Путин в ходе беседы с военнослужащими объявил, что вопрос с накоплением процентов во время кредитных каникул для участников спецоперации по защите Донбасса должен быть решен в течение двух-трех недель. По его словам, по возвращении бойца с фронта никаких процентов накапливаться не должно.
Тогда же президент РФ подарил часы одному из студентов — участников спецоперации. По словам Ильи, президент вручил ему подарок на 26-летие после прямой трансляции. На вопрос журналиста о том, будет ли боец носить подарок или сохранит на память, Илья ответил, что поместит часы в специально купленный для них сейф.
Ранее, 17 декабря, Путин заявил, что поддержка бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине должна быть важнейшей для «Единой России» (ЕР). Путин отметил, что работа с лидерами общественного мнения, профессионалами и участниками СВО должна быть приоритетом для партии.
В октябре Путин назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. Он также указал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.