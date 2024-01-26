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Путин призвал формировать российскую элиту из защитников своей страны

Путин: элита страны должна формироваться из тех, кто ее защищает
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Фото: ТАСС/POOL/Алексей Даничев
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Элита страны должна формироваться из тех людей, которые защищают свою Родину. Об этом 26 января заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы вообще, в принципе, этих ребят должны поддержать. <…> Я сегодня встречался со студентами, которые прерывали обучение. Многие из них пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают», — сказал глава государства.

Также президент подчеркнул, что при выделении льгот для участников спецоперации должна работать не финансовая логика, а логика поддержки людей, которые рискуют своей жизнью в интересах своей страны.

Путин добавил, что обсуждал это с вице-премьером Татьяной Голикова, и она, по словам президента, разделяет это мнение.

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Ранее в этот день Путин в ходе беседы с военнослужащими объявил, что вопрос с накоплением процентов во время кредитных каникул для участников спецоперации по защите Донбасса должен быть решен в течение двух-трех недель. По его словам, по возвращении бойца с фронта никаких процентов накапливаться не должно.

Тогда же президент РФ подарил часы одному из студентов — участников спецоперации. По словам Ильи, президент вручил ему подарок на 26-летие после прямой трансляции. На вопрос журналиста о том, будет ли боец носить подарок или сохранит на память, Илья ответил, что поместит часы в специально купленный для них сейф.

Ранее, 17 декабря, Путин заявил, что поддержка бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине должна быть важнейшей для «Единой России» (ЕР). Путин отметил, что работа с лидерами общественного мнения, профессионалами и участниками СВО должна быть приоритетом для партии.

В октябре Путин назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. Он также указал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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