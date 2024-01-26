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Путин подарил студенту — участнику СВО на день рождения часы

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Фото: РИА Новости/POOL
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Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 26 января, подарил часы студенту — участнику спецоперации Илье. С молодым человеком пообщался корреспондент «Известий».

Глава государства ранее в этот день пообщался с учащимися бойцами СВО. По словам Ильи, президент вручил ему подарок на 26-летие после прямой трансляции.

«Просто подошел, поздравил с днем рождения. Трансляция прошла, мы стали фотографироваться, пригласил к себе и вручил», — рассказал он.

На вопрос журналиста о том, будет ли боец носить подарок или сохранит на память, Илья ответил, что поместит часы в специально купленный для них сейф.

В ходе беседы с солдатами ранее в пятницу Путин объявил, что вопрос с накоплением процентов во время кредитных каникул для участников спецоперации по защите Донбасса должен быть решен в течение двух-трех недель. По его словам, по возвращении бойца с фронта никаких процентов накапливаться не должно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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