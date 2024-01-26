Путин призвал оперативно решить вопрос кредитных каникул для участников СВО

Вопрос с накоплением процентов во время кредитных каникул для участников спецоперации по защите Донбасса должен быть решен в течение двух-трех недель, заявил в пятницу, 26 января, президент России Владимир Путин на встрече со студентами-бойцами спецоперации.

Один из студентов в ходе встречи попросил российского лидера разобраться с несоответствиями системы кредитных каникул для участников специальной военной операции (СВО) и накоплением процентов за кредиты. В ответ на просьбу глава государства отметил, что этот вопрос будет решен в течение двух-трех недель.

«Этот вопрос должен быть решен, и решим его в течение, там, двух-трех недель. То есть я полагаю так: человек пришел (из зоны спецоперации. — Ред.), каникулы закончились, месяц прошел — начинаются нормальные отношения с кредитной организацией, хорошо. И проценты, и выплата тела долга, и ничего, что накопилось, выплачиваться больше не должно, и ничего накапливаться не должно, никаких процентов», — сказал президент России.

25 декабря 2023 года глава государства подписал указ, согласно которому участники СВО смогут обратиться за кредитными каникулами до конца 2024 года. Бойцы СВО и их близкие могут получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам, в том числе по ипотеке и кредитным картам, которые заемщик взял до мобилизации или начала участия в спецоперации, следует из текста документа.

11 декабря президент России в ходе совещания по развитию расположенных в Арктической зоне опорных населенных пунктов РФ призвал распространить «Арктическую ипотеку» на участников спецоперации по защите Донбасса. Путин заявил, что это было бы правильным и справедливым решением. По словам президента, участники СВО и члены их семей должны быть «в поле зрения нашего внимания всегда, особенно при решении вопросов подобного рода».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.