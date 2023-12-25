Участники СВО смогут обратиться за кредитными каникулами до конца 2024 года, об этом гласит закон, который подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 25 декабря.

Согласно закону, бойцы СВО и их близкие могут получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам, в том числе по ипотеке и кредитным картам, которые заемщик взял до мобилизации или начала участия в спецоперации.

Закон вступает в силу с 25 декабря. Эта мера поддержки позволяет заемщику приостановить платежи по кредиту либо снизить их размер на период до шести месяцев. Таким же правом теперь обладают и общества с ограниченной ответственностью, отнесенные к субъектам малого и среднего предпринимательства и состоящие из одного участника, призванного на военную службу по мобилизации, в отношении кредитов и займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой.

Кроме того, новым законом предусматривается прекращение обязательств участника СВО по договорам поручительства в случае его гибели в ходе спецоперации либо позднее вследствие полученного увечья или заболевания, а также в случае признания его инвалидом I группы.

Ранее, 14 декабря Путин предложил распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жилье. По его словам, проблема в том, что эта льгота действует только на новое жилье, а нового жилья там строится пока немного, поэтому надо распространить это и на вторичный рынок.

До этого, 12 декабря российский лидер подписал закон, который вносит изменения в закон о занятости населения и дает приоритет при трудоустройстве участников спецоперации и членов их семей.

11 декабря президент России в ходе совещания по развитию расположенных в Арктической зоне опорных населенных пунктов РФ призвал распространить «Арктическую ипотеку» на участников спецоперации по защите Донбасса. Путин заявил, что это было бы правильным и справедливым решением. По словам президента, участники СВО и члены их семей должны быть «в поле зрения нашего внимания всегда, особенно при решении вопросов подобного рода».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.