Путин предложил расширить программу льготной ипотеки в новых регионах

Президент России Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жилье. На эту тему в четверг, 14 декабря, глава государства высказался на «Итогах года» в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Проблема в том, что эта льгота действует только на новое жилье, а нового жилья там строится пока, мягко говоря, немного, поэтому надо бы, так же как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок», — объяснил президент.

В начале 2023 года правительство РФ утвердило льготную ипотечную программу для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей со ставкой не более 2% годовых. Отмечалось, что получить льготный ипотечный кредит можно будет на приобретение и строительство жилья в этих регионах. Максимальный размер такого кредита — 6 млн рублей, а первоначальный взнос должен быть при этом не меньше 10%.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.