Путин утвердил приоритетное трудоустройство для участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в закон о занятости населения и дает приоритет при трудоустройстве участников спецоперации и членов их семей. Соответствующий документ опубликован на портале официальных правовых актов 12 декабря.

Кроме того, усиливаются меры по борьбе с нелегальной занятостью. В том числе, создается межведомственная комиссия для решения этого вопроса.

Также зафиксирован максимальный размер пособия по безработице — в первые три месяца выплаты составят 12 792 рубля, а в следующие три месяца — 5000 рублей.

11 декабря Путин в ходе совещания по развитию расположенных в Арктической зоне опорных населенных пунктов РФ призвал распространить «Арктическую ипотеку» на участников спецоперации по защите Донбасса. Он заявил, что это было бы правильным и справедливым решением. По словам президента, участники СВО и члены их семей должны быть «в поле зрения нашего внимания всегда, особенно при решении вопросов подобного рода».

4 декабря Путин поручил подумать о том, как поддержать женщин, находившихся в гражданском браке с погибшими участниками спецоперации. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Российский лидер подчеркнул, что есть способы установления факта проживания в незарегистрированном союзе, которые предусмотрены законом. Он указал на то, что нужно проанализировать правовую сторону этого вопроса, а при необходимости внести изменения в меры поддержки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.