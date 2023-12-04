Путин поручил подумать о поддержке гражданских жен погибших бойцов СВО

Президент России Владимир Путин поручил подумать о том, как поддержать женщин, находившихся в гражданском браке с погибшими участниками спецоперации. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в понедельник, 4 декабря.

«На что хотел бы обратить внимание: надо аккуратно, конечно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений, но, безусловно, подумать и о поддержке тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что есть способы установления факта проживания в незарегистрированном союзе, которые предусмотрены законом. Он указал на то, что нужно проанализировать правовую сторону этого вопроса, а при необходимости внести изменения в меры поддержки.

Накануне, 3 декабря, Путин указал на важность квалифицированной юридической поддержки участников спецоперации. Глав государства выразил надежду на то, что представители отрасли продолжат оказывать квалифицированную помощь бойцам СВО и членам их семей.

До этого, 28 ноября, президент России отметил, что в стране сейчас выстроена система поддержки семей с детьми, какой не было никогда прежде. Он указал, что государство постоянно уделяет этому внимание. При этом Путин подчеркнул, что в этом направлении есть над чем работать.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.