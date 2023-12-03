Путин указал на важность квалифицированной юридической поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин поздравил юридическое сообщество РФ с профессиональным праздником, выразив надежду на то, что представители отрасли продолжат оказывать квалифицированную юридическую помощь участникам спецоперации и членам их семей. Текст поздравления 3 декабря опубликован на сайте Кремля.

Как заметил глава государства, без юридической поддержки и сопровождения в современном мире невозможно представить деятельность бизнес-структур, соцсферы, общественных организаций.

«Этот праздник был учрежден 15 лет назад в знак признания выдающихся заслуг отечественного юридического сообщества в деле защиты конституционных прав и свобод граждан, отстаивания верховенства закона, укрепления российской государственности», — указал Путин.

Он выразил надежду на то, что юридическое сообщество России продолжит также уделять внимание развитию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики, совершенствованию правовой культуры в обществе, хранить приверженность лучшим профессиональным традициям.

День юриста в России ежегодно отмечается 3 декабря и считается официальным праздником специалистов в области права. Праздник инициировали в начале 2008 года на съезде Ассоциации юристов России. В том же году Путин подписал указ об его учреждении.