Реклама
Прямой эфир
Общество
Москалькова анонсировала посещения пленных РФ и Украины омбудсменами стран
Мир
Девять человек погибли в результате нападения на шахту в Перу
Общество
Площадь пожара в ресторане в Карачаево-Черкесии возросла до 2 тыс. кв. м
Мир
Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с Украины
Происшествия
В Челябинской области пассажир автобуса напал на людей с ножом
Мир
Трамп заявил о начале «крестового похода» против Байдена
Армия
Военные ЦВО взяли в плен восьмерых боевиков ВФУ
Мир
Al Arabiya сообщил о девяти погибших при ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Газе
Армия
Российские десантники уничтожили бронемашину ВСУ с помощью ПТРК «Корнет»
Наука и техника
«Прогресс МС-25» доставит на МКС новогодние подарки и 48 перепелиных яиц
Мир
ВСУ за сутки выпустили 30 снарядов по населенным пунктам ДНР
Мир
Глава Пентагона заявил о намерении помешать РФ победить в конфликте на Украине
Мир
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
Армия
Российские танкисты уничтожили укрепленный опорпункт и пехоту ВСУ в ДНР
Мир
Немецкие СМИ предупредили о возможном нападении исламистов на принца Гарри

Путин указал на важность квалифицированной юридической поддержки участников СВО

0
Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил юридическое сообщество РФ с профессиональным праздником, выразив надежду на то, что представители отрасли продолжат оказывать квалифицированную юридическую помощь участникам спецоперации и членам их семей. Текст поздравления 3 декабря опубликован на сайте Кремля.

Как заметил глава государства, без юридической поддержки и сопровождения в современном мире невозможно представить деятельность бизнес-структур, соцсферы, общественных организаций.

«Этот праздник был учрежден 15 лет назад в знак признания выдающихся заслуг отечественного юридического сообщества в деле защиты конституционных прав и свобод граждан, отстаивания верховенства закона, укрепления российской государственности», — указал Путин.

Он выразил надежду на то, что юридическое сообщество России продолжит также уделять внимание развитию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики, совершенствованию правовой культуры в обществе, хранить приверженность лучшим профессиональным традициям.

День юриста – 2023: история и традиции праздника

День юриста в России ежегодно отмечается 3 декабря и считается официальным праздником специалистов в области права. Праздник инициировали в начале 2008 года на съезде Ассоциации юристов России. В том же году Путин подписал указ об его учреждении.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023