Путин назвал поддержку бойцов СВО приоритетом для «Единой России»

Поддержка бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине должна быть важнейшей для «Единой России» (ЕР), заявил 17 декабря на XXI съезде ЕР президент России Владимир Путин.

По словам президента, бойцы рассказывают, что готовы сделать всё для защиты России.

Путин отметил, что работа с лидерами общественного мнения, профессионалами и участниками СВО должна быть приоритетом для партии. Он рассчитывает, что они станут основными кандидатами от ЕР на выборах.

«Сейчас мы реализуем целую линейку проектов, инициатив, конкурсов для того, чтобы талантливые, грамотные, целеустремленные люди могли раскрыть, проявить и реализовать себя, принести пользу стране. Такая работа <...> должна быть важнейшей для «Единой России», — заключил он.

В начале ноября Путин заявил, что моральная поддержка очень важна для участников спецоперации по защите Донбасса.

До этого, в октябре, российский лидер назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. В частности, он подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.