Путин указал на важность моральной поддержки бойцов СВО

Моральная поддержка очень важна для участников спецоперации по защите Донбасса, заявил в субботу, 4 ноября, президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками церемонии возложения цветов к памятнику Минина и Пожарского на Красной площади.

Один из юнармейцев рассказал главе государства, что участники движения отправили более миллиона писем находящимся в зоне спецоперации российским военнослужащим, чтобы выразить им поддержку. По словам молодого человека, эти письма помогают бойцам «воспрять духом и двигаться дальше», о чем рассказывали сами военные.

«Я знаю, это очень важная вещь — такая моральная поддержка людей, которые ежедневно, а может быть, ежечасно рискуют своей жизнью. Это очень важно!» — сказал российский лидер в ответ на слова молодого человека.

Ранее, 2 октября, президент России назвал заботу об участниках специальной военной операции (СВО) и их семьях важнейшей задачей властей.

В январе Путин указал на важность поддержки участников спецоперации России по защите Донбасса. Они должны чувствовать, что Россия с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках спецоперации, добавил президент РФ.