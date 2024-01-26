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МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Это следует из базы данных ведомства 26 января.

«Чхартишвили Григорий Шалвович. 20 мая 1956 года рождения», — указано в базе.

Информация о том, по какой именно статье его разыскивают, не приводится.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

Акунин был внесен в реестр иноагентов 12 января. Минюст РФ сообщал, что писатель выступал против специальной военной операции по защите Донбасса, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку украинской армии, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов.

Ранее, 18 декабря, имя Акунина появилось в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Там он числится под своим настоящим именем — Чхартишвили Григорий Шалвович.

В тот же день СК РФ сообщил, что в отношении писателя возбуждено уголовное дело. Его подозревают в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

В октябре прошлого года Акунин в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) сообщил, что готов помочь Киеву. Диалог велся от лица министра культуры Украины Александра Ткаченко. Писатель также указал на «опасность, исходящую из Москвы», которую, по его мнению, невозможно победить извне, а можно только разрушить изнутри.

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