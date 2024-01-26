Путин заявил, что готовность помогать Родине заложена в характере россиян

Готовность подставлять плечо Родине, не жалея себя, является частью характера народов России. Об этом 26 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами-бойцами спецоперации.

«Это вообще в характере нашего народа — в трудный момент для Родины себя не жалеть, подставлять плечо стране. <...> У нас это передается из поколения в поколение», — сказал глава государства.

Он отметил, что вся страна искренне развернулась в сторону тех, кто защищает Родину на поле боя. В качестве примеров Путин привел поддержку военнослужащих со стороны студентов различных вузов, которые, среди прочего, сдали для бойцов 19 т крови, а также работу волонтеров.

Ранее, 22 января, волонтеры молодежного крыла «Народного фронта» помогли жителям района Текстильщик в Донецке после обстрела рынка города Вооруженными силами Украины (ВСУ), в результате которого погибли 27 человек и еще 26 пострадали. Активисты восстановили тепловой контур, затянув пленкой вылетевшие от взрывов окна в квартирах и подъездах. Всего волонтеры закрыли около 50 окон в квартирах и подъездах многоэтажных домов.

До этого, в конце декабря 2023 года, более 2 тыс. жителей Белгорода вышли в город для устранения последствий украинского обстрела, о чем сообщил тогда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, местные жители убирали мусор, осколки и сожженный транспорт.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.