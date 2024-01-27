Русский в уме: как президент Узбекистана съездил в Китай

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев съездил с госвизитом в Китай. В Пекине прошла встреча с председателем КНР Си Цзиньпинем, лидеры двух стран подписали большой пакет документов, договорились совместно развивать образование, торговлю, транспортную инфраструктуру и многое другое. Подробности — в материале «Известий».

Как прошел визит Мирзиеева

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в конце января съездил в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали 15 различных соглашений и подчеркнули, что отношения неуклонно развиваются, выходят на уровень «всепогодного партнерства». Китайский лидер поэтично отметил, что у дерева двусторонней дружбы глубокие корни и пышные листья.

Среди прочего политики договорились развивать в Узбекистане китайскую систему профобразования и строить железную дорогу Китай – Киргизия – Узбекистан. Число авиарейсов в ближайшее время доведут до сотни в неделю. В Джизакской области Узбекистана запустят производство электромобилей, завод будет выпускать 50 тыс. транспортных средств в год. В Ташкенте построят линию канатного такси, а в Каракалпакстане — ветряную электростанцию.

Председатель КНР Си Цзиньпин проводит переговоры с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым в Доме народных собраний в Пекине, 24 января 2024 года Фото: Global Look Press/XinHua/Yue Yuewei

Интересно при этом, что узбекская сторона вела переговоры на русском языке. Так, на русском Мирзиеев произнес приветственное слово на встрече с Си. Кроме того, на русском и китайском были напечатаны раздаточные материалы двустороннего образовательного форума. Позже в Ташкенте пояснили, что в КНР просто не хватает переводчиков с узбекского. «С точки зрения удобства официальными языками определили китайский и русский», — отметили в правительстве Узбекистана.

Что известно об отношениях Узбекистана и Китая

Наиболее развито экономическое сотрудничество. По итогам 2023 года объем двусторонней торговли составил $14 млрд, КНР заняла первое место среди всех торговых партнеров центральноазиатской республики. Узбекистан поставляет в Поднебесную золото, уран, хлопок и природный газ. В обратном направлении идут автомобили, станки, электроника и многое другое. При этом наблюдается заметный перекос: экспорт Узбекистана в пять раз меньше импорта.

Китай вместе с Россией являются лидерами по объему инвестиций в узбекскую экономику. За последние семь лет Пекин вложил порядка $12 млрд, в первом полугодии прошлого года предоставил $1 млрд. Кроме того, в Узбекистане действует 2,1 тыс. предприятий с китайским капиталом, в республике также представлены крупные компании, например Huawei, ZTE, Eximbank of China и другие. В пригороде Ташкента функционирует индустриальный парк «Пэншэн», в городе Навои строится совместный лекарственный завод.

Город Cамарканд в Узбекистане Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Следом за экономикой развивается политическое сотрудничество. Узбекистан присоединился к инициативе «Один пояс, один путь», а также вошел в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), в 2022 году саммит объединения прошел в Самарканде. В мае прошлого года президент Узбекистана принял участие в первом саммите Китай – Центральная Азия.

Узбекистан также стремится подключиться к китайским логистическим проектам. В первую очередь речь идет о Срединном коридоре — маршруте, который должен связать КНР и Европу через Центральную Азию, Каспийское море и Закавказье. Здесь, правда, есть определенные трудности. Президент Мирзиеев в одном из выступлений признавал, что страны региона до сих пор не пришли к единому подходу, не согласовали сетку тарифов и таможенных правил.

В рамках проекта Срединного коридора обсуждается строительство железной дороги КНР – Киргизия – Узбекистан протяженностью 450 км. В конце 2023 года завершились работы по технико-экономическому обоснованию проекта. Дальнейшая реализация, однако, остается под вопросом. Дело в том, что стоимость строительства оценивается в $5–7 млрд, а Ташкент и Пекин до сих пор пока не решили, кто будет платить эти деньги.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Кроме того, Китай и Узбекистан развивают оборонное сотрудничество. Китайская техника в узбекской армии не преобладает, но в последние годы Ташкент закупал в КНР зенитно-ракетные комплексы, беспилотники, минометы и артиллерийские снаряды. Между странами действует соглашение об обучении узбекских курсантов в китайских военных учебных заведениях. Совместные учения проводятся редко, но в 2019 году подразделения отработали совместное уничтожение террористов.

Китай и Узбекистан развивают также гуманитарное сотрудничество. В китайских университетах учатся 8 тыс. узбекских студентов (для сравнения: в России учится 60 тыс. студентов). В Ташкенте и Самарканде открыты отделения Института Конфуция, где местные жители учат китайский язык и китайскую культуру. В одной из ташкентских школ введено также углубленное преподавание китайского языка. Обсуждается дальнейшее развитие образовательных программ, в том числе внедрение китайского языка в узбекские детские сады.

Что говорят эксперты

Узбекский политолог Бахтиер Эргашев считает, что сотрудничество Узбекистана и Китая важно с геополитической точки зрения.

Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии встречи президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева перед началом переговоров в Пекине, 24 января 2024 года Фото: Global Look Press/XinHua/Yin Bogu

— Китай имеет связи с некоторыми группами внутри движения «Талибан» (запрещено в РФ. — Ред.). Со своей стороны, у Ташкента много нерешенных вопросов с Афганистаном. Это и борьба с наркотрафиком, и опасность экспансии терроризма, и вопросы водопотребления, особенно с учетом того, что Кабул строит на реке Амударья большой канал Куш-Тепа. Вполне возможно, что в ходе нынешнего визита президент Мирзиеев обсуждал с председателем Си еще и действия двух стран по этим вопросам, — комментирует он.

Политолог Рустам Бурнашев подчеркивает, что интересы Китая в Центральной Азии во многом совпадают с интересами России.