Дракон в папахе: Грузия укрепляет отношения с Китаем

Январь выдался богатым на грузино-китайские контакты. Руководители грузинской правящей партии отправились в Пекин и Шанхай, где провели ряд встреч на высшем уровне. Параллельно в правительстве страны заявили о поддержке китайской территориальной целостности, осудили выборы на Тайване. В Тбилиси говорят, что делают всё для развития экономики, но в оппозиции считают, что происходящее противоречит прозападному курсу республики. «Известия» разбирались в ситуации.

Что произошло

Январь выдался богатым на грузино-китайские контакты. В середине месяца руководители правящей партии «Грузинская мечта» во главе с ее лидером Ираклием Кобахидзе отправились в Пекин и Шанхай. В ходе пятидневного визита депутаты встретились с высокопоставленными китайскими функционерами. Переговоры прошли в том числе с представителями Компартии, Госсовета и Всекитайского собрания народных представителей.

По словам грузинских депутатов, их визит поможет наладить стратегическое партнерство между странами. Рефреном после каждой встречи звучали заявления о поддержке китайской территориальной целостности, осуждении выборов на Тайване. Кроме того, в ходе переговоров речь шла об углублении экономического сотрудничества. «В Пекине видят грузинский потенциал, выгоды нашего геостратегического положения», — заявил вице-спикер Ираклий Чиковани.

В это же время глава МИД страны Илья Дарчиашвили посетил Всемирный экономический форум в Давосе. Там в ходе одного из выступлений он заявил, что Тбилиси придает особое значение китайским логистическим проектам. По его словам, Срединный коридор — маршрут из КНР в Европу через Казахстан, Каспийское море и Закавказье — является для Грузии одним из приоритетов. «Мы не пожалеем усилий, чтобы сделать нашу страну связующим звеном между континентами», — подчеркнул он.

Бюллетень с кандидатами на выборах на Тайване Фото: ТАСС/EPA/RITCHIE B. TONGO

Параллельно глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили встретился в Тбилиси с послом КНР Чжоу Цзянем. «Посол проинформировал премьер-министра о так называемых выборах на Тайване. Глава правительства в ответ подтвердил неизменную приверженность принципу одного Китая. Стороны подчеркнули поддержку суверенитета и территориальной целостности друг друга», — сообщила пресс-служба грузинского правительства.

Многочисленные контакты грузинских и китайских политиков спровоцировали в Тбилиси бурную дискуссию. Представители оппозиции заявили, что сближение с Пекином противоречит прозападному курсу страны. Бывший министр обороны Тинатин Хидашели посчитала, что правящая партия хочет перенять опыт и методы работы «авторитарных китайских коммунистов». Депутат парламента Бека Лилуашвили возмутился тем, что представители парламентского большинства не взяли с собой в КНР никого из оппозиции.

Какие отношения у Грузии и Китая

Отношения Китая и Грузии последовательно развиваются. За последние 10 лет товарооборот утроился: если в 2012 году объем взаимной торговли составлял $640 млн, то в 2022-м он достиг $1,8 млрд. Китай стабильно входит в пятерку главных торговых партнеров Грузии, в закавказской республике работают также 200 компаний с китайским капиталом.

Объем прямых китайских инвестиций в 2022 году составил $109 млн. Пекин реализует ряд крупных инфраструктурных проектов. В частности, на севере Тбилиси создана специальная экономическая зона Hualing Tbilisi Sea New City, в Панкисском ущелье возведена Хадорская ГЭС, строится автодорога Квешети – Коби.

Фото: соцсети Специальная экономическая зона Hualing Tbilisi Sea New City в Тбилиси

Кроме того, Грузия стремится подключиться к проекту Срединного коридора — транспортного маршрута, по которому китайские товары будут поставляться в Европу. Для этого республика модернизирует свой участок железной дороги Баку – Тбилиси – Карс и строит на Черном море глубоководный порт Анаклия. Летом нынешнего года Грузия, Казахстан и Азербайджан подписали совместный план развития логистики и договорились упростить правила транзита.

Тбилиси также много делает для привлечения китайских туристов. Рекордным в этом смысле стал 2019 год, когда закавказскую республику посетили 48 тыс. граждан КНР. Во время пандемии коронавируса показатели упали, но в последнее время начали восстанавливаться. В первом полугодии 2023 года в Грузии побывали 12 тыс. китайцев. В конце прошлого года Тбилиси ввел для граждан КНР безвизовый режим, между странами начали также курсировать ежедневные авиарейсы. Ожидается, что эти меры помогут увеличить турпоток.

Отношения развиваются и на политическом уровне. В 2015 году закавказская республика одной из первых присоединилась к инициативе «Один пояс — один путь», подписав соответствующий меморандум. В 2017 году Пекин и Тбилиси договорились о создании зоны свободной торговли, благодаря этому грузинские производители начали поставлять свои товары в КНР без таможенных пошлин, с нулевым тарифом.

Летом 2023 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил КНР с рабочим визитом. В ходе поездки было подписано соглашение о стратегическом партнерстве двух стран. Глава грузинского правительства также заявил о готовности поддерживать различные глобальные китайские проекты, в том числе проект «Один пояс — один путь». В интервью по итогам визита Гарибашвили назвал председателя КНР Си Цзиньпина образцовым лидером, а его политику впечатляющей.

Ираклий Гарибашвили и Си Цзиньпин Фото: Government of Georgia

Западные страны не скрывают своего недовольства. Посол США в Грузии Робин Данниган называла сближение Тбилиси и Пекина нежелательным. По ее словам, Вашингтон искренне уважает суверенитет и территориальную целостность закавказской республики, а вот у КНР якобы другой подход. В Евросоюзе также критиковали Тбилиси. «Все пытаются стать более экономически независимыми от Китая, но Грузия движется в другом направлении», — отмечала евродепутат Виола фон Крамон.

Что говорят эксперты

Грузинский политолог Арчил Сихарулидзе отмечает, что правящая партия исповедует политику многовекторности, стремится диверсифицировать внешнеполитические контакты.

— Предыдущие власти при президенте Саакашвили стояли на радикальных прозападных позициях. Эта политика потерпела крах в 2008 году, когда произошел конфликт с Россией, а США и ЕС никак не помогли. «Грузинская мечта» после прихода к власти заняла прагматичную позицию. Официально наша страна по-прежнему стремится стать частью ЕС и НАТО, но при этом развиваются отношения и с другими игроками, в том числе с Россией и Китаем, — подчеркивает он.

Российский политолог Артур Атаев считает, что страны Запада не будут противодействовать сближению Грузии и Китая.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto