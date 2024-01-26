Медведев предрек США гражданскую войну и образование «Техасской Республики»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек США гражданскую войну и образование «Техасской Народной Республики». Об этом он написал 26 января в Telegram-канале.

Медведев обратил внимание на то, что его шутливое предсказание начинает сбываться и федеральные власти США рискуют довести население Техаса до белого каления, что может вылиться в реальное противостояние.

«Америка может столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового, возможно еще более разрушительного гражданского противостояния», — указал он.

По его мнению, образование «Техасской Народной Республики» становится всё более реально.

12 января Национальная гвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Техасская Нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.

The Washington Post написала, что конфликт между Белым домом и администрацией Техаса вызывает всё больше опасений относительно вооруженного противостояния на границе с Мексикой. Политолог Южного методистского университета Кэл Джиллсон заметил, что действия губернатора Техаса Грега Эббота соответствуют его давним стремлениям по ограничению власти федералов в штатах.

Позднее, 23 января, Верховный суд США разрешил федеральным властям снять колючую проволоку, которую установили чиновники штата Техас вдоль некоторых участков границы с Мексикой.

25 января губернаторы-республиканцы от 25 штатов выступили в поддержку губернатора Техаса Грега Эбботта и конституционного права Техаса на самооборону, обвинив президента США Джо Байдена в нежелании защищать американские границы от нелегальных иммигрантов.