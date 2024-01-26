Чья бы мычала: в 2023 году Россия поставила рекорд по экспорту говядины

В 2023 году объем российского экспорта говядины составил 41 тыс. т, а в следующем году ожидается прирост на 11% от текущих значений. Об этом сообщил центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Авторы исследования подчеркнули, что с 2014 года объем поставок за рубеж российской говядины вырос в 16 раз. Более половины всего экспортного объема направляется в Китай. К ак новый рекорд по поставкам отразится на российской экономике и социальной жизни, читайте в статье, подготовленной с участием опрошенных экспертов.

«Малышей» не обижать

По данным аналитиков, производство говяжьего мяса в России держится на стабильном уровне и растет умеренными темпами — как правило, за счет мясных холдингов. Экспорт говядины растет в процентном объеме, но показатель остается низким относительно внутреннего производства — на уровне 2–3%. При этом наша страна импортирует более значительные объемы говядины, чем направляются на экспорт, то есть является нетто-импортером, разъясняет ситуацию ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований(ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.

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— Тем не менее рост экспорта — это положительный сигнал для отрасли, который показывает, что в отдельных сегментах российская говядина является конкурентоспособной, и есть стимулы для развития производства, — говорит он.

Мясо — традиционно сильная часть несырьевого неэнергетического экспорта. Однако рост производства говядины идет исключительно за счет крупных агрохолдингов, отмечает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Большие компании делят между собой как рынок (а значит, и выручку), так и льготы и субсидии от государства. Их продукция наполняет прилавки сетевых магазинов, они же занимаются экспортом продукции, могут договориться о больших объемах поставок, — говорит она.

По словам собеседницы «Известий», небольшие фермерские хозяйства не в состоянии конкурировать с гигантами по цене.

— Проблема в том, что многие субъекты малого предпринимательства не получают никакой поддержки. На наш взгляд, следует дифференцировать по объему хозяйства (по площади) или производства (по объему выработки). Небольшие производители нуждаются в льготах, субсидиях на закупку оборудования и мощностей, механизме кредитных каникул и щадящих кредитных продуктах. В существующем виде кредиты для бизнеса большинству сельхозпроизводителей с учетом очень высокой ключевой ставки на уровне 16% просто недоступны — бизнес не рентабелен настолько. Спрашивать с фермеров можно и нужно, но перед этим надо дать возможность встать на ноги, — отмечает эксперт.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Также, по мнению Екатерины Косаревой, необходимо привлекать торговые сети к размещению мясомолочной продукции местных производителей с соответствующим привлекающим внимание знаком.

— Такого рода эксперименты проводят в некоторых регионах, — добавила она.

Путем проб и ошибок

Еще 15 лет назад фермеры активно пытались налаживать экспорт в Китай неинтересных для российского рынка куриных лап, а около 10 лет назад начали развивать поставки туда говядины, комментирует управляющий директор — руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова.

— Все эти годы процесс не останавливался, развивалось производство, проводилась сертификация. Относительно прошлого года экспорт говядины вырос примерно в два раза. Рост экспорта в Китай объясняется в первую очередь ростом популярности говядины на китайском рынке, — рассказала эксперт.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

По ее мнению, очевидно, что при наличии внешнего рынка с ценами выше внутренних производители предпочтут экспорт продажам в РФ. Это, в свою очередь, может привести к падению предложения на внутреннем рынке и, соответственно, к росту цен, продолжает эксперт. А в ситуации роста цен на продовольствие может встать вопрос о необходимости государственного регулирования рынка, например введения экспортных пошлин, или ограничения экспорта, или введения предельной цены на внутреннем рынке. Аналитик из АКРА отмечает, что подобные меры могут давать краткосрочный эффект, но в долгосрочной перспективе губительны для отрасли.

— Закрытие доступа на высокомаржинальные рынки может достаточно быстро привести к сокращению поголовья крупного рогатого скота в РФ и отсутствию инициативы по развитию отрасли, — резюмирует она.

Позволить себе

Мясное производство ограничивается стагнирующим внутренним спросом. Потребители переходят на более доступное мясо — птицу и свинину, считает Денис Терновский.

— Основным внешним рынком за пределами ЕАЭС для российской говядины является Китай, есть спрос в странах Ближнего Востока, например в Саудовской Аравии.

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По мнению Терновского, перспективы дальнейшего роста экспорта связаны с увеличением глобального спроса по мере роста доходов в развивающихся странах, а на конкурентоспособность российского мяса также положительно влияет ослабление рубля. Могут ли сами россияне позволить себе говядину, напрямую связано с динамикой доходов населения и фактической инфляцией.

Медианная оценка ожидаемой через 12 месяцев инфляции снизилась в январе до 12,7% с 14,2% в декабре, а наблюдаемой инфляции — до 16,3% с 17,0%. Такие данные ЦБ по снижению инфляционных ожиданий населения можно считать прогрессом, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Скорее всего, потребители позитивно отреагировали на замедление роста цен, в особенности на «товары-маркеры» (курятина, яйца), и укрепление рубля, — рассказала она «Известиям».