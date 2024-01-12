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Подвох из курятника: почему вырос объем поставок куриного мяса по беспошлинной квоте

Что это означает для российской экономики и отечественных потребителей
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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В конце декабря 2023 года правительство РФ разработало порядок оформления беспошлинного импорта мяса кур (коды 0207 14 100 9 и 0207 14 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС). Это сырье предполагается использовать для производства мясной продукции. Квота составила 140 тыс. т продукции. Выдавать такую разрешительную документацию и проверять ее целевое применение доверено Министерству сельского хозяйства. Это ведомство также будет периодически обновлять информацию по остаткам квот на мясо. С начала года, по данным ведомства, объем поставок по беспошлинной квоте уже вырос в пять раз. Подробности — в материале «Известий».

Чем полезно куриное мясо

Мясо входит в потребительскую корзину населения. Взрослый трудоспособный человек должен в год съесть не менее 58,6 кг мяса, что соответствует месячной норме в 4,8 кг. Большая часть мясного рациона среднестатистического россиянина приходится именно на курятину как самый распространенный и недорогой вид мяса, уточняет заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

курица
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

— Вопреки мнению множества популистов, это не так плохо. Курятина полезная и вкусная, из промышленного сырья изготавливают множество видов мясной продукции: колбасы, котлеты, пельмени. В курином мясе мало углеводов, это богатая белком, витаминами, микроэлементами и полезными жирами пища. В порции куриного мяса всего 200 килокалорий. Это качественное мясо для тех, кто следит за здоровьем, — рассказала Юлия Макаренко.

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Чем выгоден беспошлинный импорт куриного мяса

Тарифная квота на беспошлинный ввоз куриного мяса, как и любое другое смягчение политики импорта, положительно влияет на потребителей, полагает доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.

— Прямой эффект не будет большим. Даже если квота будет реализована в полном объеме, это не превысит 3% от внутреннего производства мяса птицы. Соответственно, доля импортного мяса на рынке будет невелика, но она способна закрыть потери производства, которые начали возникать во втором полугодии текущего года, в том числе из-за потерь, связанных с птичьим гриппом, — говорит он.

По мнению эксперта, выигрыш потребителя будет не в том, чтобы покупать более дешевую импортную курятину, а в том, что увеличение предложения мяса птицы на рынке насытит спрос и позволит стабилизировать цены:

курица
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— В документах, определяющих условия квоты на беспошлинный ввоз, указано, что продукция предназначена для использования в производстве мясной продукции.

Таким образом, подчеркивает спикер, беспошлинный импорт куриного мяса позволит сдержать рост себестоимости переработанных мясных изделий, компенсировать разницу между спросом и предложением на куриное мясо, возникшую в последние месяцы 2023 года.

— Речь идет о продовольственной безопасности страны. И пока не нарастим собственные ресурсы, которые позволят отказаться от импорта, такого рода «костыли» экономике необходимы, — комментирует Юлия Макаренко.

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Ресурсы внутри

Описанный порядок действует в отношении сырья, а не готовой продукции, которую приобретает в магазине или на рынке конечный покупатель для употребления в пищу, подчеркивает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Необходимость смягчать условия для импорта сырья говорит о том, что такого сырья не хватает в России. Реалии таковы, что собственных ресурсов не хватает и закупать чужое выгоднее. Необходимо создание условий для развития заготавливания пищевого сырья.

По мнению аналитика, российские фермерские предприятия вполне могут справиться с этой задачей.

курица
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Здесь помогут не просто меры поддержки, а их популяризация и дифференциация. Огромная часть финансовой «подпитки», выделяемая для сельхозпроизводителей, не доходит до небольших частных хозяйств и направляется крупным изготовителям мясомолочной продукции. Аграрии вынуждены кредитоваться на общих условиях — что и крупные животноводческие производства. Отсюда и высокие неконкурентные цены на фермерские продукты, — считает Косарева.

При этом, по ее мнению, фермерские продукты не всегда соответствуют стандартам качества.

— Конечно же, небольшие хозяйства и предприниматели отвечают рублем перед клиентом. И высоко ценят свою репутацию. Поэтому они не будут выпускать какие-то плохие продукты, это точно. Но тут речь идет именно о проверках, так как контроль качества — это очень тонкое дело. Сегодня продукция получилась хорошая, в другой день нет. Нужен постоянный контроль, — заключает она.

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Рост цен на продукты

По итогам прошлого года цена доллара и евро по отношению к рублю выросла почти на 30%. Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода характеризует изменения рубля как «бессмысленные и ненужные».

— Практически во всех производственных циклах в России доля иностранного сырья, комплектующих и расходников составляет 50%. Это значит, что рост цен на 20–30% к началу весны прошлого года вполне естественный, но противоречит политической и социальной повестке в стране.

курица
Фото: ТАСС/Антон Вергун

На взгляд эксперта, импорт, даже ввезенный беспошлинно, окажется немного дороже, чем приобретенное у российских производителей.

— Ругать иностранных поставщиков за высокие цены бесполезно, — продолжает он. — Но потерять потенциал роста российской отрасли и его долю на отечественном рынке будет очень легко.

Как отметил Андрей Лобода, политика слабого рубля не привела ни к чему хорошему ни для граждан, ни для бизнеса.

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