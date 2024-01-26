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У 20 воспитанников детсада под Псковом выявили кишечную инфекцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Медики выявили кишечную инфекцию после посещения детского сада «Рябинушка» в Псковской области у 20 детей, в больницу также попал один взрослый. Об этом 26 января сообщила пресс-служба регионального комитета по здравоохранению.

«В настоящее время 21 человек находится на амбулаторном лечении в псковской межрайонной больнице, из них 20 детей и один взрослый. Состояние удовлетворительное, без осложнений», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В областной прокуратуре взяли ситуацию на контроль. Специалисты взяли анализы у детей и персонала на вирусы, вызывающие острые кишечные инфекции. Кроме того, проводится экспертиза состава пищи и воды в учреждении.

«В настоящее время воспитанники детского сада «Рябинушка» получают лечение на дому, никто не госпитализирован. С 25.01.2024 деятельность дошкольной образовательной организации приостановлена в связи с карантином до получения отрицательных результатов анализов на наличие возбудителей заболевания у воспитанников и работников детского сада», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

Помимо этого сотрудники Следственного управления СК РФ по Псковской области организовали проведение доследственной проверки.

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Ранее сообщалось, что 17 января в медучреждения Санкт-Петербурга стали обращаться с отравлением ученики и сотрудники школы № 260 Адмиралтейского района города. На 19 января острая кишечная инфекция была зафиксирована у 44 человек. Управление Роспотребнадзора проводит расследование.

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