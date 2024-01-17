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В школе Санкт-Петербурга выявлено 40 случаев кишечной инфекции

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Санкт-Петербурге в школе № 260 Адмиралтейского района выявлено 43 случая кишечной инфекции. Как сообщает 17 января Управление Роспотребнадзора по городу, заразившиеся проходят лечение амбулаторно.

«В связи с регистрацией очага кишечной инфекции среди учащихся <…> управлением начаты санитарно-эпидемиологические расследования. По состоянию на 19:30 зарегистрировано 43 случая кишечной инфекции. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что питанием учащихся и сотрудников школы занимается ООО «Торговый дом «Ленинградский», оттуда произведен отбор пищевой и готовой продукции для лабораторного анализа. В самой школе организован комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. Также проводится обследование сотрудников школы и учащихся.

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До этого, 8 декабря, произошла вспышка острой кишечной инфекции в одной из школ в Волгодонске Ростовской области. Региональное министерство здравоохранения сообщило, что зарегистрировано 43 случая проявления острой кишечной инфекции у учащихся. Из них 12 детей были госпитализированы, остальных поместили на амбулаторное наблюдение. Специалисты Роспотребнадзора по Ростовской области провели санитарно-противоэпидемические мероприятия, чтобы предотвратить распространение острой кишечной инфекции в Волгодонске.

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