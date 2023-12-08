В Ростовской области госпитализировали 12 школьников с кишечной инфекцией

В Волгодонске Ростовской области произошла вспышка острой кишечной инфекции в одной из школ. Об этом 8 декабря сообщило региональное министерство здравоохранения.

«В Волгодонске зарегистрировано 43 случая проявления острой кишечной инфекции у учащихся одной из школ, из них 12 детей госпитализированы», — сообщило ведомство ТАСС.

Состояние школьников оценивается как средней степени тяжести, у них наблюдается положительная динамика. Остальных детей поместили на амбулаторное наблюдение.

В управлении Роспотребнадзора по Ростовской области сообщили, что его специалисты провели санитарно-противоэпидемические мероприятия, чтобы предотвратить распространение острой кишечной инфекции в Волгодонске.

«Произведен отбор проб продуктов питания, воды, смывов с поверхностей, дезинфекционных рабочих растворов на соответствие заданной концентрации. Персонал пищеблока обследован на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций. Лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия продолжаются», — заявили в ведомстве.

Ранее, 28 ноября, учеников одной из школ Кировской области госпитализировали с пищевым отравлением. Согласно данным прокуратуры региона, дети почувствовали недомогание и признаки отравления после приема пищи в школьной столовой. Начата проверка на предмет соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

До этого, 26 октября, массовое отравление произошло в Перми на Всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов. В больнице оказались 15 человек. Были выявлены случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести с норовирусом.