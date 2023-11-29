В Кировской области 16 школьников госпитализированы с пищевым отравлением

В Кировской области учеников одной из районных школ госпитализировали с пищевым отравлением. Как сообщает 29 ноября следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Кировской области, по данному факту начата проверка для установления причин и обстоятельств произошедшего.

«По предварительной информации, 28 ноября несколько учеников одной из школ села Калинино Малмыжского района были госпитализированы с признаками пищевого отравления», — говорится в сообщении.

Число пострадавших ведомство не приводит. При этом источник «РИА Новости» в правоохранительных органах уточнил, что госпитализированы 16 человек. Согласно данным прокуратуры региона, дети почувствовали недомогание и признаки отравления после приема пищи в школьной столовой. Начата проверка на предмет соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее, 29 октября, в Рязани больше 90 учащихся и учителей заразились норовирусной инфекцией в школе № 1 имени Екимецкой. Занятия в школе были приостановлены. В учебном заведении проведена дезинфекция. Сотрудники Роспотребнадзора отобрали смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья для проведения лабораторных исследований. В прокуратуре региона ведется проверка в отношении школы и компании, ответственной за приготовление пищи.

До этого, 26 октября, массовое отравление произошло в Перми на Всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов. В больнице оказались 15 человек. Были выявлены случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Пострадавшие были госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с норовирусом.